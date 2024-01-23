KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Ocak 2024 16:50
Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi Açiklandi

Atanan arkadaşları tebrik eder.gidecek arkadaşların ösym tercihini geri çekmelerini rica edeceğim


Dol8311
Memur
23 Ocak 2024 16:53

Yada tercihlerini yeniden düzenlesinler


Dol8311
Memur
23 Ocak 2024 17:47

Kazanan sevgili dostlar gidecekseniz lütfen MEB alımını geri çekin.gitmeyecekseniz MEB alımını ona g

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