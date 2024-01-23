KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Ocak 2024 17:32
TSK Deniz Kuvvetleri basinc testi

Merhaba tsk astsubaylıktan mülakata çağırıldım ilk 2 tercihim deniz piyade ve deniz porsun KPSS puanım düşük muhtemelen gelmez ama bu 2 branş için basınç testine tabi tutulacak mıyım ? Yoksa belirli branşlardan mı istiyorlar

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