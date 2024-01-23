Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ocak 2024 18:46
Halkbank ve meb tayin süreci

Merhaba arkadaşlar eşim Ankara ilinde Halkbank?ta servis görevlisi olarak çalışıyor. Bende 2022 yılı şubat ayında atanmış ve İstanbul?da görev yapan öğretmenim. Eşim 3 senedir Halkbank?ta çalışıyor ama sigortası 4a olarak yatmıyor. Eş durumu tayini süreci nasıl olur? İstanbul?a gelme şansı yok benim Ankara?ya gitmem gerekiyor kurum 4a yatmadığı için kamu kurumu gibi gözüküyor ama aslında Halkbank anonim şirketi olarak iş sözleşmesine bağlı fikri olan var mı :(


goztepe1923
Aday Memur
23 Ocak 2024 19:40

3 senenizi doldurunca siz Ankara'ya eş durumumdan tayin isteyebilirsiniz.

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