eylülde eş durumu ile tayinim çıktı ayrıldığım ile promosyonu ödemedim gittiğin ilde almıycaksın sorun olmaz dediler. üzerinden 5 ay geçmiş şimdi banka arayıp promosyonu bize geri ödemeniz lazım diyo. bu durum nasıl çözülecek

eylülde eş durumu ile tayinim çıktı ayrıldığım ile promosyonu ödemedim gittiğin ilde almıycaksın sorun olmaz dediler. üzerinden 5 ay geçmiş şimdi banka arayıp promosyonu bize geri ödemeniz lazım diyo. bu durum nasıl çözülecek