Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ocak 2024 18:55
promosyon
eylülde eş durumu ile tayinim çıktı ayrıldığım ile promosyonu ödemedim gittiğin ilde almıycaksın sorun olmaz dediler. üzerinden 5 ay geçmiş şimdi banka arayıp promosyonu bize geri ödemeniz lazım diyo. bu durum nasıl çözülecek

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