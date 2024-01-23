Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ocak 2024 18:59
Dilekçem bakanlığa gonderilmiyor

Yaklaşık 10 gün önce dilekçe verdim personel şube ekip portalda güncelleme olduğu için hata veriyor dilekçeyi gonderemiyoruz diyor il sağlığı aradım o da aynı sorundan bahsediyor benzer sıkıntıyı yaşayan var mı bugünlerde

Çok Yazılan Konular

iller arası açıklama Sağlık Hizmetlerine 0,74 Katsayı2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişalt bölge tayini karar verme kimin yetkisinde ? Servis farki paylasmakKadroluyken tekrar kpss ye girip atanabilir miyim?şehir hastaneleri satışı sendika aidatıMEB 150 hemşire atıyorTds Maaş farkı

Sözlük

sevmediği birine tahammül etmek zorunda olmak 1 etiyoloji 1 en yakın arkdaşına aşık olmak 1 ağız eğmek 1 çapula 2 Öksürük senfonisi 6 cüneyt arkının bitmeyen mermisi 2 karikatür 1 freud 2 Ankarada aşık olmak 11

Son Haberler

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın cezaevinde 30 kilo verdiÇin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi öldüİlk Türk astronot Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştıZeytinburnu'nda baltalı dehşet: 1 ölüİsveç'in NATO üyeliği Genel Kurul'da

Editörün Seçimi

TÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?