Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


23 Ocak 2024 19:26
nakil
istanbul büyükşehir belediyesinden ankara büyükşehir belediyesine itfaiye eri kadrosundan geçmek mi daha kolay olur ekonomist kadrosundan mı?

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