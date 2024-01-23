Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


23 Ocak 2024 19:39
istifa
Kadrolu teknikerim, yeniden kpss ile sözleşmeli büro personeli olarak atandım. Teknikerlikten istifa edeceğim herhangibir bekleme süresi var mı ? usulüne uygun istifa edeceğim

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