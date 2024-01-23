Jandarma Sözleşme Yenileme Sağlık Raporu Hakkında

Sözleşme Yenilemek İçin ultrason çekildi safra kesesinde 6 mm safra taşı ve çamur tespit edildi , Genel Cerrah Madde 45 A 8 yazdı rapor kağıdına ve bu maddeden sözleşme yenilenemez dedi , böyle bişey daha önce başına gelen var mı bu maddeden heyet nasıl bir karar verebilir nasıl bir yol izlenmeli

Sözleşme Yenilemek İçin ultrason çekildi safra kesesinde 6 mm safra taşı ve çamur tespit edildi , Genel Cerrah Madde 45 A 8 yazdı rapor kağıdına ve bu maddeden sözleşme yenilenemez dedi , böyle bişey daha önce başına gelen var mı bu maddeden heyet nasıl bir karar verebilir nasıl bir yol izlenmeli