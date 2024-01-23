Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Ocak 2024 20:12
Jandarma Sözleşme Yenileme Sağlık Raporu Hakkında
Sözleşme Yenilemek İçin ultrason çekildi safra kesesinde 6 mm safra taşı ve çamur tespit edildi , Genel Cerrah Madde 45 A 8 yazdı rapor kağıdına ve bu maddeden sözleşme yenilenemez dedi , böyle bişey daha önce başına gelen var mı bu maddeden heyet nasıl bir karar verebilir nasıl bir yol izlenmeli

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