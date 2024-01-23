Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ocak 2024 20:25
Taksitlendirme sonrası kredi

Maaş bankamdan vakıftan kredi kartımı yapilandirmistim, şuan maaş bankamdan maaşı teminat göstererek vs ufak tutarda kredi veriliyormu maaş teminat oluyormu bilginiz varmi


Aksak bey
Daire Başkanı
23 Ocak 2024 21:20

Kredi puanınız düzgünse zaten kredi verirler ama şubeye gidin bunun için

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