AFAD güvenlik soruşturması

Merhabalar. Sözleşmeli personel alımı 2023 Kasım 3 de mülakata girdim ve kazandım. Aralık 29 da son evrak teslimiydi. Atandığım kurumdan aradılar evrakları istediler, sonra tekrar aradım dosyanı hazırlayıp başkanlığa gönderdik dediler. Ocak ayının başında başkanlığı aradım güvenlik soruşturması sürecinde dediler. tahminen ne kadar sürer göreve başlamam bilgisi olan ya da benim gibi bekleyen var mı ?

Merhabalar. Sözleşmeli personel alımı 2023 Kasım 3 de mülakata girdim ve kazandım. Aralık 29 da son evrak teslimiydi. Atandığım kurumdan aradılar evrakları istediler, sonra tekrar aradım dosyanı hazırlayıp başkanlığa gönderdik dediler. Ocak ayının başında başkanlığı aradım güvenlik soruşturması sürecinde dediler. tahminen ne kadar sürer göreve başlamam bilgisi olan ya da benim gibi bekleyen var mı ?