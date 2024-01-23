Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


23 Ocak 2024 20:46
AFAD güvenlik soruşturması
Merhabalar. Sözleşmeli personel alımı 2023 Kasım 3 de mülakata girdim ve kazandım. Aralık 29 da son evrak teslimiydi. Atandığım kurumdan aradılar evrakları istediler, sonra tekrar aradım dosyanı hazırlayıp başkanlığa gönderdik dediler. Ocak ayının başında başkanlığı aradım güvenlik soruşturması sürecinde dediler. tahminen ne kadar sürer göreve başlamam bilgisi olan ya da benim gibi bekleyen var mı ?

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