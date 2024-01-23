KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ocak 2024 20:55
Yozgat Bozok Ünide çalışan var mı?

Bozok üniversitesi rektörlüğüne atandım arşiv araştırmasının bitmesini bekliyorum çalışan birileri varsa çalışma şartlarını şehri vs konuşmak isterim

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