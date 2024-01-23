Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


23 Ocak 2024 21:16
kapsam dışı kpss
Arkadaşlar 6 aydır kapsam dışı mühendis olarak çalışıyorum işçi mühendis kadrosunda. Kpss 2024 puanı alıp atanabilir miyim yani bizde 3 yıl yasağı yok değil mi kitler gibi

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