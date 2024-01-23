Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ocak 2024 21:31
Büyükşehir tazminatı

30 ocakta açıklanıp 5 bin tl deniliyor hadi hayırlısı


Pr0metheuss
Şef
23 Ocak 2024 21:36

Haberin kaynağı ?


Yukatuman
Şef
23 Ocak 2024 21:38

Mynet ve show haberde gördüm bugunde emeklilere 49,25 yaptılar zammı memurlarada verebilirler bu ara seçim ayağına


Yukatuman
Şef
23 Ocak 2024 21:40

Gazeteci cem küçükde yzmıs ayrıyeten

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