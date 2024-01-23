Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ocak 2024 21:39
Memura Büyükşehir Tazminatı

30 ocakta açıklanıp 5 bin tl deniliyor hadi hayırlısı


Yolgezen0660
Aday Memur
23 Ocak 2024 21:50
Daha önce konu açmıştım bu sefer gerçek sağlam bilgiler var tazminat için!!!!

tsubasa17
Aday Memur
23 Ocak 2024 21:52
ne yani secimi yani Istanbul u kazanırlarsa var kazanamazlarsa yok mu

Shadow68
23 Ocak 2024 21:57
Sadece büyükşehirler içinmi olacak her yerde kiralar uçuk şuan

Yukatuman
Şef
23 Ocak 2024 22:03

Haberde büyükşehir yazıyor


Mavi.Ufuklar
Memur
23 Ocak 2024 22:07

Her seçimde kamuya personel alımında mülakatlar kaldırılacak diyerek seçim kazanıyorlar ama halen de mülakat var ve cayır cayır torpil dönüyor. Büyükşehir tazminatı da böyle bunun gibi havuç peşinde koşturacaklar biz tavşanları.


sagami
Daire Başkanı
23 Ocak 2024 22:09

Verseler De oy yok

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