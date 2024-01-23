pmyo mezunu önlisans KPSS

polis meslek yüksekokulu mezunu kişiler önlisans KPSS'ye girebilir mi? girdi ve başka bir kuruma ataması gerçekleşti diyelim istifa edip direkt o kurumda göreve başlayabilir mi bilgisi olan var mı?

polis meslek yüksekokulu mezunu kişiler önlisans KPSS'ye girebilir mi? girdi ve başka bir kuruma ataması gerçekleşti diyelim istifa edip direkt o kurumda göreve başlayabilir mi bilgisi olan var mı?