Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ocak 2024 21:45
pmyo mezunu önlisans KPSS
polis meslek yüksekokulu mezunu kişiler önlisans KPSS'ye girebilir mi? girdi ve başka bir kuruma ataması gerçekleşti diyelim istifa edip direkt o kurumda göreve başlayabilir mi bilgisi olan var mı?

Dramagrl
Aday Memur
23 Ocak 2024 21:47
evet önlisans diye geçtiğiniz için kpss yapabilirsin ve atandığın kuruma göre değişir hemen istifa etmen

Müenneshanım
Aday Memur
23 Ocak 2024 21:48
nasıl yani örnek verir misiniz? geçişi kolay bir kurum var mı bildiğiniz
Dramagrl, 2 saat önce
evet önlisans diye geçtiğiniz için kpss yapabilirsin ve atandığın kuruma göre değişir hemen istifa etmen

diyorumki06
Memur
23 Ocak 2024 22:01
geçeceğiniz kurum sözleşmeli ise istifa edip geçersiniz kadrolu ise emniyetten muvaffakat alıp geçersiniz

Müenneshanım
Aday Memur
23 Ocak 2024 22:04
polislikten atanmadan önce istifa etsek sonrasında başka memurluğa geçişte herhangi bir süre durumu var mı peki?
diyorumki06, 1 saat önce
geçeceğiniz kurum sözleşmeli ise istifa edip geçersiniz kadrolu ise emniyetten muvaffakat alıp geçersiniz

diyorumki06
Memur
23 Ocak 2024 22:05
kadrolu ise 6 ay şartı var
Müenneshanım, 1 saat önce
polislikten atanmadan önce istifa etsek sonrasında başka memurluğa geçişte herhangi bir süre durumu var mı peki?

Dol8311
Memur
23 Ocak 2024 22:10

Kardeşim polislikten ayrılıp herhangi bir kamu kurumunda iş arıyorsan sende büyük bir sıkıntı var demektir.Hıc bir mazeretin polisleri bırakıp başka kamu kurumunu arastirmana bahane değil.sen kamunun hiç bir biriminde calisamazssin bir an öncekendine özelde bor iş beğen

Müenneshanım, 1 saat önce
polislikten atanmadan önce istifa etsek sonrasında başka memurluğa geçişte herhangi bir süre durumu var mı peki?

Müenneshanım
Aday Memur
23 Ocak 2024 22:12
niye? ne alaka? hayat dinamiklerimi bilmeden bu yorumu nasıl yaptığınızı da şaşırdım açıkçası
Dol8311, 1 saat önce

Kardeşim polislikten ayrılıp herhangi bir kamu kurumunda iş arıyorsan sende büyük bir sıkıntı var demektir.Hıc bir mazeretin polisleri bırakıp başka kamu kurumunu arastirmana bahane değil.sen kamunun hiç bir biriminde calisamazssin bir an öncekendine özelde bor iş beğen

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