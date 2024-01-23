KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ocak 2024 21:47
İMMİB 2023 Yılı Personel Alımında Yaşanan Gariplikler

İMMİB, 2023 Aralık ayında personel alım ilanına çıktı. 20 Aralıkta son bulan başvuru sürecinin ardından, 25-26 Aralıkta mülakatları yapılmak üzere, 21 Aralıkta mülakat listeleri yayınlandı. Aynı duyuruda 24 saatten daha kısa bir sürede kendilerinden 2 adet online sınavı tamamlamaları istendi.

Sosyal medya kanallarında yapılan sınav hakkında yaşadıklarını dile getiren adaylar; duyuruyu kaçıran adaylardan bazıların online sınavlara katılamadıkları için sözlü mülakata da katılmadıklarını, kendilerine mülakatta daha önce katıldıkları başka kurumların yaptığı mülakatlarda karşılaşmadıkları şekilde lakayt tavırlar sergilendiğini belirterek alakasız sorular sorulduğundan yakındılar.

Mülakat listeleri yayınlandıktan hemen sonraki gün 2 adet online sınavın tamamlanması istenmiş, 25-26 Aralıkta sözlü mülakat süreci tamamlanmış olmasına rağmen, 18 Ocakta sınav sonuçları açıklanmıştır.

Esas gariplikler kazanan adayların duyurulduğu listede yaşandı. 86 puanla, 83 puanla, 82 puanla mülakat listesinde üst sıralarda yer alan adaylar elenirken, 70,47 puanla listenin son sırasında yer alan aday, asil listede yer aldı. 86 puan 83 puan alan adayların değil de 70 puan alan adayın seçilmesini etkileyecek kadar belirleyici olmamalıdır sözlü mülakatlar.

Bu vesileyle burada tekrar ediyoruz; kamuya personel alımında mülakatlar kaldırılsın. Yeter artık!


Mavi.Ufuklar
Memur
23 Ocak 2024 22:09

altına imzamı atıyorum. Eksiği var yanlışı yok.


karakahve
23 Ocak 2024 22:37
Şu rezillikler olmasa şeffaf olsa tüm alımlar emin olun büyük çoğunluk boşta kalmaz. Yazık bu milletin çocuklarına.

Mavi.Ufuklar
Memur
23 Ocak 2024 22:46

Mülakat sistemi devam ettiği sürece, insanlar boşta kalmamak için istemedikleri kadroları tercih veriyor. İlk bulduğu fırsatta başka kuruma geçiyor. Haketmediği halde, torpille kapasitesinin üzerinde memurluklara yerleştirilenler de kurumlarına yeterince faydalı olamıyorlar, kamu kurumları zarar görmektedir.Mülakat sistemi var olduğu sürece, bu kısır döngü devam edecek. Zarar görenler de her zaman kamu kurumları ve haksızlığa uğrayanlar olmaya devam edecek.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Belediyede mi üniversitede mi memura daha çok maaş verilir ?Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni 36 büro personeli ilanıKultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 2024Ticarete atanan 1500 kisiden 1300'ü sözleşmeli 2024 Temmuz merkezi atamasında İİBF kaçla kapatır?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.ÖSYM branş sıraylamalarını güncelledi mi?Üniversite memuriyetinin avantajları nelerdir?Ticaret bakanlığı gümrük muhafaza ve gümrük muayene ilanı

Sözlük

ağlamıyorum sadece gözüme toz kaçtı 1 22 Ocak Dünya Acı Sos Günü 6 bugün ne pişirsem 1 zengin koca 3 ölümcül makineler 3 ios 17.3 2 Minyon 5 patogenez 1 yazarların itirafları 4 çay bardağının içine düşen bisküvi parçası 2

Son Haberler

Engellilere bireysel eğitim desteği 4 bin 692 lira olduTBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdiTürk bilim insanı NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra dönüyorTHY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladıCesedi kıyıya vuran Merve'nin babası: Sözün bittiği yerdeyiz

Editörün Seçimi

TÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?