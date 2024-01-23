İMMİB 2023 Yılı Personel Alımında Yaşanan Gariplikler

İMMİB, 2023 Aralık ayında personel alım ilanına çıktı. 20 Aralıkta son bulan başvuru sürecinin ardından, 25-26 Aralıkta mülakatları yapılmak üzere, 21 Aralıkta mülakat listeleri yayınlandı. Aynı duyuruda 24 saatten daha kısa bir sürede kendilerinden 2 adet online sınavı tamamlamaları istendi.

Sosyal medya kanallarında yapılan sınav hakkında yaşadıklarını dile getiren adaylar; duyuruyu kaçıran adaylardan bazıların online sınavlara katılamadıkları için sözlü mülakata da katılmadıklarını, kendilerine mülakatta daha önce katıldıkları başka kurumların yaptığı mülakatlarda karşılaşmadıkları şekilde lakayt tavırlar sergilendiğini belirterek alakasız sorular sorulduğundan yakındılar.

Mülakat listeleri yayınlandıktan hemen sonraki gün 2 adet online sınavın tamamlanması istenmiş, 25-26 Aralıkta sözlü mülakat süreci tamamlanmış olmasına rağmen, 18 Ocakta sınav sonuçları açıklanmıştır.

Esas gariplikler kazanan adayların duyurulduğu listede yaşandı. 86 puanla, 83 puanla, 82 puanla mülakat listesinde üst sıralarda yer alan adaylar elenirken, 70,47 puanla listenin son sırasında yer alan aday, asil listede yer aldı. 86 puan 83 puan alan adayların değil de 70 puan alan adayın seçilmesini etkileyecek kadar belirleyici olmamalıdır sözlü mülakatlar.

Bu vesileyle burada tekrar ediyoruz; kamuya personel alımında mülakatlar kaldırılsın. Yeter artık!