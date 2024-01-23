Çocuk Gelişimi

Arkadaşlar hastanelerde çalışan çocuk gelişimciler ile ilgili bilgisi olanlar bizi bu meslekle ilgili biraz aydınlatabilirlermi acaba. (Çalışma koşulları,maaş) konularında Şimdiden Allah razı olsun

Arkadaşlar hastanelerde çalışan çocuk gelişimciler ile ilgili bilgisi olanlar bizi bu meslekle ilgili biraz aydınlatabilirlermi acaba. (Çalışma koşulları,maaş) konularında Şimdiden Allah razı olsun