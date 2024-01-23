Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ocak 2024 22:03
Bilim ve Sanat Merkezlerinde il dışı tayin

Herkese Merhabalar Bilim ve Sanat Merkezlerinde il içi tayine izin verilirken il dışı tayine neden izin verilmediğinin mantıklı bi açıklaması varmı acaba.Artık neredeyse her ilde ve çoğu ilçede Bilim sanat merkezi açılmışken il dışı tayin hakkının verilmesi gerekmektedir.

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