Arkadaşlar 7 aydır kapsam dışı mühendis işçi kadrosunda çalışıyorum. 2024 kpss girip atanmamda bir engel var mıdır bizde 3 yıl yasağı falan yok diye biliyorum ben. Net bilgisi olan ya da daha önce yapan varsa yardımcı olabilir mi

Arkadaşlar 7 aydır kapsam dışı mühendis işçi kadrosunda çalışıyorum. 2024 kpss girip atanmamda bir engel var mıdır bizde 3 yıl yasağı falan yok diye biliyorum ben. Net bilgisi olan ya da daha önce yapan varsa yardımcı olabilir mi