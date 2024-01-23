Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Ocak 2024 22:39
Kapsam dışı mühendis
Arkadaşlar 7 aydır kapsam dışı mühendis işçi kadrosunda çalışıyorum. 2024 kpss girip atanmamda bir engel var mıdır bizde 3 yıl yasağı falan yok diye biliyorum ben. Net bilgisi olan ya da daha önce yapan varsa yardımcı olabilir mi

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