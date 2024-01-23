Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ocak 2024 22:59
500 ve 1000lik banknotlar neden basılmıyor?
en yüksek banknot 200lirayla nerdeyse ekmek alamayacak duruma gelecez .cüzdanlarımız içi değersiz paralarla kabarıp gidiyor yeni banknot basılmayarak ne yapılmaya çalışılıyor.

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