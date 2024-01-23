KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


23 Ocak 2024 23:40
lisans hemşire
puanım 71.6 branş bazı sıralaması osymde yazan güncel mi bilmiyorum ama 20 bin küsur sizce alım olursa atanır miyim

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