Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Ocak 2024 23:40
399'dan 657 4/b muayene'ye

merhabalar.

ben 2022/2 merkezi atamasıyla bir kit kurumuna 399 sözleşmeli bilgisayar işletmeni olarak atandım 1 yıldır görev yapıyorum. Gümrük muayene memurluğu 657 4/b kpss puan sıralamasına istinaden sözlü mülakat ile alım ilanı açtı ösym ile hiç alakası yok. buradan istifa edip oraya atanabilmemde 3 yıl yasağına takılır mıyım? farklı ünvanlar lakin mezuniyete haiz bir ünvan değil. alım ilanında herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/b li olarak çalışmıyor olmak şartıyla birlikte ''Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1?inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme feshinden 1 yıl geçmiş olmak,'' şartı bulunmaktadır. Bu BKK'yı okuduğumda ise

''(Ek fıkra:RG-21/3/2021-31430-C.K.-3731/1 md.) Ticaret Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak gümrük muhafaza memuru ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı yetmiş ve üzeri olanlar arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.'' ibaresi yer almaktadır.

Aynı zamanda ''b) (Değişik: 14/05/2018-2018/11809) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,'' ibaresi de yer almakta ve bu cetvelde muayene memurluğu bulunmaktadır.

evet biliyorum genel tebliğde atanmasını takiben 3 yıl geçmesi zorunluluğu maddesi var lakin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar başlıklı BKK'da ise yukarıda paylaştığım maddeler yer almakta.

kendinin, eşinin dostunun başına gelmiş birisi ya da bir hukukçu arkadaşımız lütfen ivedilikle yardımcı olursa çok mutlu olurum.

ailevi durumlarımı ve atanma sürecimi bilmeden kadro yakmaya çalışıyorsun yargılamalarını yapmazsanız sevinirim herkesin yaşantısı bir olmuyor maalesef.

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ maaşTeknik Şef olan Mühendislere niçin +20 ek ödeme puan verilmedi? Sesimizi duyuralım.PTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorDHMİ Çalışanları BurayaDHMİ becayiş talepleriTCDD Becayiş talepleriPTT'de 399'a tabi 18 yıllık MemurKİT kurumu için askerden önce girdiğim mülakat askerdeyken açıklanırsaTEİAŞ giyim yardımı

Sözlük

yüksek lisans tezi 4 uzun saç 3 Sorgulamak 1 depresyondayken yazılanlar 1 çaput 3 yorgana nevresim geçirme 1 sitedeki kadın tacizcisi sapıklar 3 akdeniz 1 getir götür ismail 1 kokoreç 7

Son Haberler

12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'deAta binip ok atabilen öğretim görevlisi adayı belli oldu!24 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıFernando Santos: Bu takım, camia kadar büyük değilTartıştığı kuzenini silahla öldürdü

Editörün Seçimi

TÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?