399'dan 657 4/b muayene'ye

merhabalar.

ben 2022/2 merkezi atamasıyla bir kit kurumuna 399 sözleşmeli bilgisayar işletmeni olarak atandım 1 yıldır görev yapıyorum. Gümrük muayene memurluğu 657 4/b kpss puan sıralamasına istinaden sözlü mülakat ile alım ilanı açtı ösym ile hiç alakası yok. buradan istifa edip oraya atanabilmemde 3 yıl yasağına takılır mıyım? farklı ünvanlar lakin mezuniyete haiz bir ünvan değil. alım ilanında herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/b li olarak çalışmıyor olmak şartıyla birlikte ''Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1?inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme feshinden 1 yıl geçmiş olmak,'' şartı bulunmaktadır. Bu BKK'yı okuduğumda ise

''(Ek fıkra:RG-21/3/2021-31430-C.K.-3731/1 md.) Ticaret Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak gümrük muhafaza memuru ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı yetmiş ve üzeri olanlar arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.'' ibaresi yer almaktadır.

Aynı zamanda ''b) (Değişik: 14/05/2018-2018/11809) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,'' ibaresi de yer almakta ve bu cetvelde muayene memurluğu bulunmaktadır.

evet biliyorum genel tebliğde atanmasını takiben 3 yıl geçmesi zorunluluğu maddesi var lakin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar başlıklı BKK'da ise yukarıda paylaştığım maddeler yer almakta.

kendinin, eşinin dostunun başına gelmiş birisi ya da bir hukukçu arkadaşımız lütfen ivedilikle yardımcı olursa çok mutlu olurum.

ailevi durumlarımı ve atanma sürecimi bilmeden kadro yakmaya çalışıyorsun yargılamalarını yapmazsanız sevinirim herkesin yaşantısı bir olmuyor maalesef.