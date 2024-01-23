Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ocak 2024 23:46
Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş

Merhabalar, PMYO'dan mezun bir kişi aynı zaman da lisans mezunu olursa rütbeli nasıl olabilir? Kurum içinde bir sınav var mı? PMYO'dan mezun olduğu gibi bu tarz sınavla(varsa) direkt olarak komiser yardımcılığı rütbesine erişebilir mi?

PAEM'den bahsetmiyorum. Teşekkür ederim.

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