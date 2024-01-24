Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Ocak 2024 00:19
Aynı kadro farklı iş yapan memurlar

Merhabalar yaklaşık 12 yıldır belediyede elektrik teknisyeni olarak görev yapıyorum. Belediyeye ait tüm elektrik işlerine bakıyorum ancak iş yükümüz fazla bu yüzden hafta sonlarında bazen çalışmak zorunda kalıyorum. Telefonları açmadığım zaman suçlu ilan ediliyorum. Asıl sorum belediye bünyesinde benimle aynı zamanda işe başlamasına rağmen asla elektrikle uğramamış ancak elektrik kadrosunda olan personeller mevcut benimle aynı kadrodan maaş almalarına rağmen asla mesleklerini yapmamaktadırlar. Personel istediğimde personel olmadığı söyleyerek geliştirmektedirler. Ben yer değişikliği istediğimde ise kadromun değiştirilmeden yerimin değiştirilemeyeceği ni söylüyorlar, ancak diğer personelleri kadroları elektrik teknisyeni olmasına rağmen masabaşından kaldırmıyor tüm iş yükünğ bana yüklüyorlar. Artık hakkımı aramak istiyorum. Bu durumun düzeltilmesi için ne yapabilirim mahkeme çözüm olabilirmi nasıl bir yol izlemeliyim. Şimdiden teşekkürler

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