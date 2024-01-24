Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea

Son Sayfa

24 Ocak 2024 00:27
Başöğretmenler ek dersi de arttırımlı alabilmeli

İyi bilindiği gibi yıllardır öğretmen özlüğünde hiçbir olumlu katkı, edinim ve mesleki bir fayda sağlanamamıştı. Ancak sağolsun varolsun Mahmut ÖZER'in göreve gelmesi ile bazı kaydadeğer atılımlar, girişimler ve öğretmeni gözeten bir kısım düzenlemeler yer aldı. Başlıca ara-tatil konusu, online seminer ve ÖMK ile elde edilen Öğretmen Kariyer Basamakları bunun öncüsü oldu. İş bu gelinen noktada,

Uzman öğretmenler ve Başoğretmenler için artırımlı ek ders ücretini de görüşüp konuşmanın kanımca vakti saatidir.

ÖNERİM: Uzman öğretmenler için %10 artırımlı ek ders ücreti

Başogretmenler icin ise %20 artırımlı ders ücreti olmasıdır.


errraayn
Memur
24 Ocak 2024 00:35

Geç Bile Kalındı ....


Pdr-cemil
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 00:40

İnanılır gibi değil... ne gereği var... de işte !:)


selamdar
Genel Müdür
24 Ocak 2024 00:44

Olabilir tabi niye olmasın yapıcı bir düşünce


muallimi-sani
Şef
24 Ocak 2024 01:09

Destekliyorum oldukça mantıklı


kamuran15
Müsteşar
24 Ocak 2024 01:15

Destek ancak

Oranlar bir hayli düşük

- - - - - - - - - -

UZMANLAR: %25

BAŞ'LAR: %50

olursa ve/ya olacaksa anlam ifade edicidir...


Katre-i Adalet
Şef
24 Ocak 2024 01:27

Aynen öyle. oranlar o şekilde olsa hic fena olmaz

kamuran15, Bugün

Destek ancak

Oranlar bir hayli düşük

- - - - - - - - - -

UZMANLAR: %25

BAŞ'LAR: %50

olursa ve/ya olacaksa anlam ifade edicidir...


radikal-ve-de-sert
24 Ocak 2024 01:58
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Para paraaa paraaaaa gene varsa yoksa para..:)


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
24 Ocak 2024 07:16
biz bunu o zaman da yazdık. sıradan , yeni başlamış bir öğretmenle uzman, baş öğretmenler aynı ek dersi almamalı. yüzde 25 ve yüzde 50 ek ders zammı verilmesi şarttır.

civil_eng06
Şef
24 Ocak 2024 08:46

Bu talep mantıklı. Ha olmayacaksa bile mevcut ek ders ödeme sisteminde yüksek lisans olayı düzeltilmeli. Yüksek lisansa artırımlı ödeniyorsa şartı tezli yüksek lisans ve kendi branşıyla alakalı olmalı. Adı sanı duyulmamış alakasız bölümlerde parayı bastırıp tezsiz yüksek lisans "belgesi" alıp artırımlı ek dersin önü kesilmeli.


beyazdag06
Memur
24 Ocak 2024 10:01
Bir uzman öğretmen olarak söylüyorum ve kesinlikle duyar kasmak için söylemiyorum.. Bu fikir baş, uzman için olmamalı aynı işi yapan tüm öğretmenler için olmalı yani direkt ek derse yüksek bir oranda zam olmalı hem de acilen yoksa ekdersini bir anlamı yok. Ki zaten bana göre uzman, baş, normal öğretmen farkı da olmamalı.. O camiaya adım atan herkes aynı maaşı almalı ki sınıfının kapısını kapattığında kafası rahat kaliteli eğitim versin. Şimdi çok başlıklı bir tartışma aslında. Ya devlet ücretli dahi almaya gerek görmeyecek kadar öğretmen aramalı ya da onlar dahil aynı maaşı alarak öğretmenler odasında maaş farkı statü farkı olmamalı.. 17 yıllık bir öğretmen lik hayatımın 11 yıllık idsrsici olarak söylüyorum. Önce hepimiz karşı olduk uzman, baş öğretmenliğe sonra sahip olduk.. Şimdi de sadece kendimiz için bir şeyler istiyoruz dünü unutarak. Tüm öğretmenlere yüksek zam acilen olmalı..

Rafaello
Aday Memur
24 Ocak 2024 10:17
Tüm öğretmenlerimizin ek ders saat ücreti düşük yükseltilmeli. Bir ek ders saati en az 150 tl olmalı. Baş ve uzman benden farklı ne yapıyor ki? Bende 9 yıllık öğretmenim.

Türkçü07
Şef
24 Ocak 2024 11:05
Sıradan derken hayırdır uzman, başöğretmen olmayanlar sıradan mı? İsteyeceksen herkese iste senin ekstradan diğerlerinden fazla olan özelliğin ne?
şaşkın tarihçi, 10 saat önce
biz bunu o zaman da yazdık. sıradan , yeni başlamış bir öğretmenle uzman, baş öğretmenler aynı ek dersi almamalı. yüzde 25 ve yüzde 50 ek ders zammı verilmesi şarttır.

memleket0101
Aday Memur
24 Ocak 2024 11:24
paraya değer vermiyürük öğrenciler ve eğitim önceliğimiz de üşte =)

tugruldonmez
Aday Memur
24 Ocak 2024 11:51

Sitede açılmış son dönem en mantıklı başlıklardan biri.Sesimizi duyan olur mu bilmem ama en azından bir başlangıç olsun....uzman yüzde 25, başöğretmen yüzde 50 önerisi cidden olması gereken...


memleket0101
Aday Memur
24 Ocak 2024 11:56
burda birkaç kişi var yazdıklarından sonra gidip aynanın karşında el kıvırıp bugün iyi trol yaptık diyorlar, söylesen tarihinin t sini bilmez gelmiş burda boş vakti çok ya arkadaşın onu harcıyor :) de işte
Türkçü07, 6 saat önce
Sıradan derken hayırdır uzman, başöğretmen olmayanlar sıradan mı? İsteyeceksen herkese iste senin ekstradan diğerlerinden fazla olan özelliğin ne?

Türkçü07
Şef
24 Ocak 2024 12:00
Burada bu başlığı destekleyenler eminim 4 5 senelik öğretmen olsa asla böyle birşeye destek vermezler. Zaten fazladan 4-5 bin en az ücret alıyorsunuz, bari ek dersin artırılmasını isterken tüm öğretmenlere isteyin, niye 0-10 yıllık olanları işin içine katmıyorsunuz? Onların evi, aile hayatı yok mu? Adalet bunu gerektirir ama herkes sadece kendini düşündüğü için kendine ney uyarsa ona destek veriyor.
memleket0101, 5 saat önce
burda birkaç kişi var yazdıklarından sonra gidip aynanın karşında el kıvırıp bugün iyi trol yaptık diyorlar, söylesen tarihinin t sini bilmez gelmiş burda boş vakti çok ya arkadaşın onu harcıyor :) de işte

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Ocak 2024 12:05

Sıradan olan biri varsa o da sensin. Hiçbir eğitimi olmayan cahil.

şaşkın tarihçi, 10 saat önce
biz bunu o zaman da yazdık. sıradan , yeni başlamış bir öğretmenle uzman, baş öğretmenler aynı ek dersi almamalı. yüzde 25 ve yüzde 50 ek ders zammı verilmesi şarttır.

TayfurG01
Memur
24 Ocak 2024 12:31

Haklı bir istek madem maaş farklı o halde ekderste farklı olmalı.


TalhaEymenn
Aday Memur
24 Ocak 2024 12:38
halihazırda 9 yıllık bir ogretmen olarak artirimli ekders ayrimciligina karşıyım. zaten 5 ila 10 bin arasında fazla geliri olan uzman ve baş öğretmenlere bir de ekders artirimli verilirse makas iyice açılır. Aynı işi yapan 2 ogretmenden biri daha düşük ekders almamalı. Evet maaş ilavesi kesinlikle güzel ve olmalı da ama ekders de ayrımcılık olmamali

tugruldonmez
Aday Memur
24 Ocak 2024 12:55

Yazılan negatif yorumlara bakiyorum da, öğretmenlere 5 gün okula gelmeyi zorunlu kılıp haftalık minimum ders saatini 30 a çikarsalar ve ek dersi komple kaldırsalar yeridir...Hatta hükumet neden bunu yapmıyor anlamadım.Sabah 9 aksam 5, dersin.olmasa bile okulda olacaksın memursun sonuçta...

Sanki herkes ömrü boyunca 3-4 yıllik öğretmen kalacakmis gibi.ek.ders zammina karsi cikmis. Bu nasil bir akil tutulmasi anlamadim...Parayla.değil sırayla...Zaman akip geciyor gencler...Herkes alacak o zammi eger olursa

Toplam 37 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenler ek dersi de arttırımlı alabilmeli08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediÖğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?FarklarMeb büro personeli olarak çalışan var mı?MEB GYS TercihÖğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Mehil müddetiöğretmen yıllık izin

Sözlük

sanal kumar bağımlılığı 4 kabus 1 Sabaha kadar açık kalan lamba 8 en verimli çalışma saatleri 4 dördüncü duvar 1 Denizi olmayan şehirde yaşayamam diyen insan 2 çay bardağının içine düşen bisküvi parçası 2 İnfluenza 1 prometheus 1 etiyoloji 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya gerilediTÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklamaSudanlı üniversite öğrencisini öldüren işletme sahibi tutuklandıAnkara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi36 gündür aranan kuryenin toprağa gömülü cesedi bulundu

Editörün Seçimi

Büyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?