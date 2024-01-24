Başöğretmenler ek dersi de arttırımlı alabilmeli

Bir uzman öğretmen olarak söylüyorum ve kesinlikle duyar kasmak için söylemiyorum.. Bu fikir baş, uzman için olmamalı aynı işi yapan tüm öğretmenler için olmalı yani direkt ek derse yüksek bir oranda zam olmalı hem de acilen yoksa ekdersini bir anlamı yok. Ki zaten bana göre uzman, baş, normal öğretmen farkı da olmamalı.. O camiaya adım atan herkes aynı maaşı almalı ki sınıfının kapısını kapattığında kafası rahat kaliteli eğitim versin. Şimdi çok başlıklı bir tartışma aslında. Ya devlet ücretli dahi almaya gerek görmeyecek kadar öğretmen aramalı ya da onlar dahil aynı maaşı alarak öğretmenler odasında maaş farkı statü farkı olmamalı.. 17 yıllık bir öğretmen lik hayatımın 11 yıllık idsrsici olarak söylüyorum. Önce hepimiz karşı olduk uzman, baş öğretmenliğe sonra sahip olduk.. Şimdi de sadece kendimiz için bir şeyler istiyoruz dünü unutarak. Tüm öğretmenlere yüksek zam acilen olmalı..

Bir uzman öğretmen olarak söylüyorum ve kesinlikle duyar kasmak için söylemiyorum.. Bu fikir baş, uzman için olmamalı aynı işi yapan tüm öğretmenler için olmalı yani direkt ek derse yüksek bir oranda zam olmalı hem de acilen yoksa ekdersini bir anlamı yok. Ki zaten bana göre uzman, baş, normal öğretmen farkı da olmamalı.. O camiaya adım atan herkes aynı maaşı almalı ki sınıfının kapısını kapattığında kafası rahat kaliteli eğitim versin. Şimdi çok başlıklı bir tartışma aslında. Ya devlet ücretli dahi almaya gerek görmeyecek kadar öğretmen aramalı ya da onlar dahil aynı maaşı alarak öğretmenler odasında maaş farkı statü farkı olmamalı.. 17 yıllık bir öğretmen lik hayatımın 11 yıllık idsrsici olarak söylüyorum. Önce hepimiz karşı olduk uzman, baş öğretmenliğe sonra sahip olduk.. Şimdi de sadece kendimiz için bir şeyler istiyoruz dünü unutarak. Tüm öğretmenlere yüksek zam acilen olmalı..