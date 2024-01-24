Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ocak 2024 00:27
Başöğretmenler ek dersi de zamlı almalı

İyi bilindiği gibi yıllardır öğretmen özlüğünde hiçbir olumlu katkı, edinim ve mesleki bir fayda sağlanamamıştı. Ancak sağolsun varolsun Mahmut ÖZER'in göreve gelmesi ile bazı kaydadeğer atılımlar, girişimler ve öğretmeni gözeten bir kısım düzenlemeler yer aldı. Başlıca ara-tatil konusu, online seminer ve ÖMK ile elde edilen Öğretmen Kariyer Basamakları bunun öncüsü oldu. İş bu gelinen noktada,

Uzman öğretmenler ve Başoğretmenler için artırımlı ek ders ücretini de görüşüp konuşmanın kanımca vakti saatidir.

ÖNERİM: Uzman öğretmenler için %10 artırımlı ek ders ücreti

Başogretmenler icin ise %20 artırımlı ders ücreti olmasıdır.


errraayn
Memur
24 Ocak 2024 00:35

Geç Bile Kalındı ....


Pdr-cemil
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 00:40

İnanılır gibi değil... ne gereği var... de işte !:)


selamdar
Genel Müdür
24 Ocak 2024 00:44

Olabilir tabi niye olmasın yapıcı bir düşünce

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