Başöğretmenler ek dersi de zamlı almalı

İyi bilindiği gibi yıllardır öğretmen özlüğünde hiçbir olumlu katkı, edinim ve mesleki bir fayda sağlanamamıştı. Ancak sağolsun varolsun Mahmut ÖZER'in göreve gelmesi ile bazı kaydadeğer atılımlar, girişimler ve öğretmeni gözeten bir kısım düzenlemeler yer aldı. Başlıca ara-tatil konusu, online seminer ve ÖMK ile elde edilen Öğretmen Kariyer Basamakları bunun öncüsü oldu. İş bu gelinen noktada,

Uzman öğretmenler ve Başoğretmenler için artırımlı ek ders ücretini de görüşüp konuşmanın kanımca vakti saatidir.

ÖNERİM: Uzman öğretmenler için %10 artırımlı ek ders ücreti

Başogretmenler icin ise %20 artırımlı ders ücreti olmasıdır.