Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2024 02:05
İsveç'e evet dediler.

Akp Chp Mhp evet dedi

Kuran yakma, Pkk, Fetö meseleleri unutuldu.

İktidar muhalefet birleşti.

24 Ocak 2024 Türkler ve Müslümanlar için acı bir tarih.

Bu ihanet tarihe geçecektir.

Hatalarından ders alamayan Tbmm bu onay ile teröre islam karşıtlığına onay vermiş oldu.

Ne ilkti ne son yeni bir Yunanistan Nato ya eklemlendi.

İleride bir gün İngiltere ye saldırı olursa Malmö bombalanır

Rusların hedefinde İsveç olacaktır.

Bu kanlı ellerde onay verenlerden olacaktır.

Nato yanlısı olarak Kuran yakana koruma diyenler yarın Rus karargahında esir olurlar.

Ki hiçbirinden aman dilemeyiz.

Ne Nato Ne Rus

İkisinden bağımsız TÜRK İSLAM DEVLETİ olmalı.

Çok Yazılan Konular

Türkiye'nin ilk astronotu Alper gezersvci uzaya iniş yaptıÜmmiizmFilistin PKK ya yardım etiAsıl neden?2024 Yerel SeçimleriRusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu.Dünya diken üstünde, savaş kapıda..

Sözlük

mavera 1 etiyoloji 1 yalnız yaşamak 2 konland adası 1 ios 17.3 2 gıdık 1 İsmiyle müsemma 3 Birini parlatmaya çalışmak 2 çay bardağının içine düşen bisküvi parçası 2 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 3

Son Haberler

12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'deAta binip ok atabilen öğretim görevlisi adayı belli oldu!24 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıFernando Santos: Bu takım, camia kadar büyük değilTartıştığı kuzenini silahla öldürdü

Editörün Seçimi

Büyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?