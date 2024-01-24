Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Ocak 2024 02:07
Askeriyede sağlık şartları( Dirsek parçalı kırık)

Yakın zamanda trafik kazası geçirdim ve sol kol dirseğimde parçalı kırık oluştu. Geçirdiğim ameliyat sonrası dirseğime platin ve vida takıldı şu anda hareket kısıklığı mevcut doktorumun demesine göre eski haline gelmesi zor ve uzun bir şüreç, Haziran ayında tecilim bitiyor. Bu kolla beni askere alırlarmı askerliğim ertelenirmi yoksa muafmı olurum?

Bu konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen yazsın.

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