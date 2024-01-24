Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ocak 2024 02:07
Yurtdışından Türkiye ye memur olarak geçiş hakkı varmı?

Merhabalar. bir sorum olacak. Yurtdışında memur (öğretmen) olarak çalışan birisi. Türkiye ye yerleşip burda yine öğretmen olarak devlette çalışabilirmi. Böyle bir geçiş imkanı varmı ? (hem alman hem türk vatandaşı)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Ocak 2024 02:09

Kpssye girersen neden olmasin


hoca7979
Aday Memur
24 Ocak 2024 02:33
Var plakette veriliyor gelin bi siz eksiktiniz.
Toplam 2 mesaj

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