Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 02:17
İhraç olur muyum ?
Sivilde kavga bir şahısla kavga ettim ailevi bir mesele yüzünden, olay yerinde kamera kayıtları mevcut şahıs benden şikayetçi, mahkemede 12 aydan fazla ceza alırsam ihraç olur muyum ?

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