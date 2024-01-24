KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ocak 2024 02:29
Tarım ve Orman Bakanlığı 1088 Büro personeli

2022/8 atamasında 4502+4524+4525 nitelik kodlarından bir sürü kişiyi büro personeli atamışlar.

Bu atama nasıl olur sizce?Daha ihtiyaç var mıdır yoksa tamam yeter başka bolumun nitelik kodundan alalim derler mi?Özellikle kurumda çalışanlar bir duyum alan varsa bizimle paylaşsın lütfen.Bu konuda fikri olan yorumlara lütfen

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