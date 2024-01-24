Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 03:40
Tayin ( Balıkesir - Antalya)

Değerleri arkadaşlarım doğudan batıya tayin yazıcam Özel hareket branşlıyım.

Balıkesiri ilk sıraya yazmayı planlıyorum memleketim değil. Öneriniz tavsiyeniz nedir çalışma sistemi şehir hayatı ev kiraları vb

İkinci sırada ise Antalya olacak bu konu da fikirleriinizi bilgilerinizi beklerim saygılar.

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