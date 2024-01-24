Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 08:03
Psikiyatri malulen emeklilik

Arkadaslar kolay gelsin. 2009 girisliyim meslege. Son kurula girdim psikiyatri polislik yapamaz verdi. Simdi sorum şu bilen arkadaslara

malulen emekli olabilirmiyim?

Olursa polnette gozukenden az mı alırım

Son sorumda polnette gozuken ikramiyenin tamami ödenirmi.

Bilenler aydinlatirsa sevinirim.

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