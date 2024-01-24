Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ocak 2024 09:04
Büyükşehir Tazminatı vs Nakdi Yemek Yardımı

Büyükşehir tazminatı konusunda çok umutlu olan arkadaşlara bir gerçeği hatırlatmakta fayda var.

Kamuda çalışan işçiye günlük 120 TL Nakdi Yemek Yardımı ÖDENİYOR.

Yemekhane olmayan yerlerdeki memurlara hiç ÖDENMİYOR. Yemekhane olan yerdeki memurdan da yemek parası ALINIYOR.

Yani en doğal ihtiyaç yemek yardımı konusunda memuru görmezden gelenlerin kira yardımı ya da büyükşehir tazminatı konusunda bişeyler yapacağını ummak çok iyimserlik olur.

Sendikalara baskı yaparak sesimizi duyuralım. Ama bu gerçekliği de unutmayalım.

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