30 büyükşehirde çalışan memurlara ek 5 bin lira ödeme yapılacağı söyleniyor

burada milletin aldığı maaslara bakin yatarak bizden fazla alıyorlar insanin zoruna gidiyor polis gece gündüz soğukta karda kista çalışıyor hakkını alamıyor bir yerde bi yanlışlık var ama ne

burada milletin aldığı maaslara bakin yatarak bizden fazla alıyorlar insanin zoruna gidiyor polis gece gündüz soğukta karda kista çalışıyor hakkını alamıyor bir yerde bi yanlışlık var ama ne