Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 09:33
30 büyükşehirde çalışan memurlara ek 5 bin lira ödeme yapılacağı söyleniyor

Ne diyorsunuz seçimden önce böyle bir şey açıklanabilir mi arkadaşlar?


yinemiamcalar
Memur
24 Ocak 2024 09:36

Hmm avcumun tadı fena değilmiş


zerdalinka
Aday Memur
24 Ocak 2024 09:46
burada milletin aldığı maaslara bakin yatarak bizden fazla alıyorlar insanin zoruna gidiyor polis gece gündüz soğukta karda kista çalışıyor hakkını alamıyor bir yerde bi yanlışlık var ama ne

sinanpolat22
Şef
24 Ocak 2024 10:07
bizim oyumuzu çantada keklik görmeleri
zerdalinka, 2 saat önce
burada milletin aldığı maaslara bakin yatarak bizden fazla alıyorlar insanin zoruna gidiyor polis gece gündüz soğukta karda kista çalışıyor hakkını alamıyor bir yerde bi yanlışlık var ama ne

geçti o günler
Aday Memur
24 Ocak 2024 11:06

Bu sefer de ev sahipleri kiralari her yıl ufe-tufe oranı + 5 bin lira fazla artırır...!!!

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