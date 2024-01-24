mbsts ücreti hırsızlık

480 lira bir şeker bir kalem bir silgi ha bide kalem traş var. Nedir bu her sene %100 artışlar resmi kurumlar hep hırsız olmuş kim dur diyecek bunlara

480 lira bir şeker bir kalem bir silgi ha bide kalem traş var. Nedir bu her sene %100 artışlar resmi kurumlar hep hırsız olmuş kim dur diyecek bunlara