Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2024 10:47
mbsts ücreti hırsızlık
480 lira bir şeker bir kalem bir silgi ha bide kalem traş var. Nedir bu her sene %100 artışlar resmi kurumlar hep hırsız olmuş kim dur diyecek bunlara

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