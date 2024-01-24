Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


24 Ocak 2024 10:48
2024 - DİB-MBSTS başvuruları başladı.

Merhaba,

Başlangıç Tarihi :24.01.2024 10:00

Bitiş Tarihi :31.01.2024 23:59

Sınav Ücreti:480 TL

Fiyat %100 artmış, ama mazur görmek lazım, 2022 den bu yana artış olmamıştı.

2022= 240tl

2023=240tl

2024=480tl

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