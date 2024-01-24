KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Ocak 2024 10:48
Diyanet İsleri Baskanligi
Arkadaslar mbsts basvuru kilavuzu yayinlandi bu sinava kimler basvurabilir onlisan mezunlari basvurabilirmi sinava girdikten yeterli puani aldiktan sonra hangi alimlarda kullanabiliriz puanlarimizi

Çok Yazılan Konular

2024/3 Milli Eğitim Bakanlığı Tercih KılavuzuMEB büro personeli 3183 insan kaynakları sıralamaKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tarım Bakanlığı büro personeliAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi açıklandıGazi Üniversitesi atamaGazi Üniversitesi açıklandı.İş makinesi sürücüsüTCDD bırakıp sağlık bakanlığına geçmek

Sözlük

özgüven 2 kendini beğenmişlik hastalığı 1 ğ harfi yerine y harfi kullanan insan 2 röportaj serisi 1 endonezya 1 Film izleyen insan 1 yorgana nevresim geçirme 1 beynelmilel 2 sanal kumar bağımlılığı 5 dördüncü duvar 1

Son Haberler

Üniversite hocası, karısını yaraladı, çocuğunu ve kaynanasını öldürüp intihar ettiProf. Dr. Yavuz, 'Kovid hala pandemik oranda kalabalıkta maske önemli'İzmir İngilizce Kursuİyi Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu olduIrak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Büyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?