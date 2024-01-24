Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ocak 2024 10:52
grafik sanatlar ve görsel iletişim tasarımı
Arkadaşlar hayırlı günler bildiğiniz gibi açık öğretim fakültesinde başlıkta yazdığım iki bölüm var ikisininde kpss atamalarında nitelik kodu farklı, görsel iletişim tasarımı bölümüde grafik sanatları bölümüde formasyon alarak öğretmen olabileceği söyleniyor ancak grafik sanatlar bölümü hangi öğretmenlik dalında görev yapacağı yazmıyor ben bu bölümden birini okumayı düşünüyorum ama nitelik kodu farklıymış diye okulu bitirdikden sonra ortada kalmak istemem sizce hangi bölümü okumalıyım ders içeriği olarak ikiside aşağı yukarı aynı ayrıca bir başka sorumda bu iki bölüm sonucunda kamuda öğretmen harici bir pozisyonda çalışılabilirmi iki bölüm için ayrı ayrı cevaplarsanız sevinirim

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