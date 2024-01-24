Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ocak 2024 11:21
atanacakmışım tahmin alayım ?
arkadaşlar lise hemşirelik mezunuyum. kpss puanım 82.16 sıralama düşmedi ösym den ama 1200 kişi bar önümde atanırmıyım sizce ?

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