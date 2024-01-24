arkadaşlar üni hastanesi tayin hakkı var mı varsa neler acaba başvuru yapacağım ama eşimle çocuğumu bu şehirde bırakıp git ek istemiyorum ama eğer tayin hakkı varsa geçici bir süre değerlendirmen isterim. yardımcı olursanız sevinirim

arkadaşlar üni hastanesi tayin hakkı var mı varsa neler acaba başvuru yapacağım ama eşimle çocuğumu bu şehirde bırakıp git ek istemiyorum ama eğer tayin hakkı varsa geçici bir süre değerlendirmen isterim. yardımcı olursanız sevinirim