KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


24 Ocak 2024 11:35
üni hastanesi tayin hakkı var mı ?
arkadaşlar üni hastanesi tayin hakkı var mı varsa neler acaba başvuru yapacağım ama eşimle çocuğumu bu şehirde bırakıp git ek istemiyorum ama eğer tayin hakkı varsa geçici bir süre değerlendirmen isterim. yardımcı olursanız sevinirim

Kpsbirincisi
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 11:44

Üniversitelerde tayin hakki diye bir şey yok.


Lisans-hemsireee
Aday Memur
24 Ocak 2024 11:55

Üniversite hastanesinin devletten ayıran en büyük sorunu tayin hakkının olmamasıdır


Lisans-hemsireee
Aday Memur
24 Ocak 2024 11:57

Çünkü o üniversite bir tane başka şehirde ondan yok sen üniversitenin personeli oluyorsun


sinartky
24 Ocak 2024 12:47
ozaman en iyisi başvuru yapmamak teşekkürler

darkkinght
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:17

üniversite çakılıdır gidemezsniz

Toplam 5 mesaj

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lisans hemşire üni hastanesi tayin hakkı var mı ?atama olsun artık !!!!

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