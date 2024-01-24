Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ocak 2024 11:51
Kurum değiştiren memurun unvan değişikliği sınavı

Herkese iyi günler. Nakil oldum yani Kurum değiştirdim. Unvan değişikliği sınavına girmem için belli sürenin geçmesi gerekiyor mu? Şu dipnotu vermek istiyorum özel şartlarda kurumda belli süre çalışmış olmak şartı yokmuş.


pekgozenes
Aday Memur
24 Ocak 2024 12:58

Bazı ilanlarda yazmıyor ama kurumun insan kaynakları veya personel birimiyle görüşüp sorun.

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