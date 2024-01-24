Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Ocak 2024 12:05
memurla aynı işi yapıp fazla maaş alan tekniker ve teknisyenler

arkadaşlar bu durum hakkında neden yeterli tepki yok, maaş yapan tekniker , öğrenci işleri yapan tekniker :D dediğim zaman rahatsız olanlar olacaktır

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