KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ocak 2024 12:16
Seçim öncesi yüklü alım olur mu?

31 Mart ta yerel seçimler olacaktır.Baktığımızda 2 ay var.Bu 2 ayda seçim öncesi kurumlar yüklü kontenjan açar mı?Yoksa iş işten geçti.Açsalar bile alımlar seçim sonrasına kalacağı için böyle bir harekette bulunmazlar mı? Bir de hangi kurumlar alım yapmadı 2022 kpss puanıyla ? (Tüm bölümler için)


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 12:25

Şuanda zaten gayet sık bir sekilde alım oluyor. Gsb ticaret kültür turizm vs hepsi art arda alinlar yapti yapiyor, bi sağlık olmadı ne zamandır o da Şubat martta gelir diye düşünüyorum. Sen hangi bölüm icin soruyorsun


test4
Aday Memur
24 Ocak 2024 12:29

şu an kariyer kapısında yüklü bir alım var zaten. puanı olanlar bu alımlarda yerleşti yerleşti, yoksa 2024'e kalır. 2024'te de yüksek almak lazım. aksi halde iş çok zor


SonsuzRuh
Aday Memur
24 Ocak 2024 13:13

Lisanstaki tüm bölümler için sordum.

17 Bakanlık var diyebiliyorum.Sadece 3 tanesi mi açar diye sordum.

Kpsbirincisi, 2 saat önce

Şuanda zaten gayet sık bir sekilde alım oluyor. Gsb ticaret kültür turizm vs hepsi art arda alinlar yapti yapiyor, bi sağlık olmadı ne zamandır o da Şubat martta gelir diye düşünüyorum. Sen hangi bölüm icin soruyorsun


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 13:26

76 lar kariyer kapısındaki 3 alımdan birine atansa bari ;)


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
24 Ocak 2024 14:24

Baksana 76 lar bile atanma bekliyor daha ne kadar düşsün puanlar :D

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