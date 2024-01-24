Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ocak 2024 12:18
Uzman ve başöğretmenliği henüz hakedemeyenlere artırımlı ek ders
Arkadaşlar henüz uzman veya başöğretmen olmayan öğretmen arkadaşların ek ders ücretlerinde olanlara göre %25-50 artışa gidilse en azından alamamış oldukları uzmanlık tazminatından sonra bir nebze iyi gelir. Sonuçta uzman öğretmen, başöğretmen arkadaşlar gibi 0-10 yıllık öğretmen arkadaşların da geçindirmesi gereken bir ailesi, idame ettirmeleri gereken bir hayatları var. Yaşam şartları herkese aynı oranda.

araftaki vatandaş
Şef
24 Ocak 2024 14:00
yıllanmış öfkeli güruh birazdan üşüşecektir :) onlara göre zamanında kura ile atanmış olmaları her şeyi istemeleri için yeterli. :)
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