Uzman ve başöğretmenliği henüz hakedemeyenlere artırımlı ek ders

Arkadaşlar henüz uzman veya başöğretmen olmayan öğretmen arkadaşların ek ders ücretlerinde olanlara göre %25-50 artışa gidilse en azından alamamış oldukları uzmanlık tazminatından sonra bir nebze iyi gelir. Sonuçta uzman öğretmen, başöğretmen arkadaşlar gibi 0-10 yıllık öğretmen arkadaşların da geçindirmesi gereken bir ailesi, idame ettirmeleri gereken bir hayatları var. Yaşam şartları herkese aynı oranda.

Arkadaşlar henüz uzman veya başöğretmen olmayan öğretmen arkadaşların ek ders ücretlerinde olanlara göre %25-50 artışa gidilse en azından alamamış oldukları uzmanlık tazminatından sonra bir nebze iyi gelir. Sonuçta uzman öğretmen, başöğretmen arkadaşlar gibi 0-10 yıllık öğretmen arkadaşların da geçindirmesi gereken bir ailesi, idame ettirmeleri gereken bir hayatları var. Yaşam şartları herkese aynı oranda.