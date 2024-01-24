Uzman ve başöğretmenliği henüz hakedemeyenlere artırımlı ek ders

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediÖğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?FarklarBaşöğretmenler ek dersi de zamlı almalıMeb büro personeli olarak çalışan var mı?MEB GYS TercihÖğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Mehil müddetiöğretmen yıllık izin
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Büyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?