Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Ocak 2024 12:21
yeşil pasaport
3. derece Zabıta komiseri kadrosuna atandım fakat maaş derecem 4/1 i yeşil pasaport için başvurduğumda personel müdürü yeşil pasaport talep formunu veremem diyor maaş derecesinin de 3 e düşmesi gerektiğini söyledi. fakat başka kurumlar yada belediyeler 1-2-3 dereceye düşen memura pasaport talep formu veriyor pasaport yönetmeliği dede maaş derecesi ile ilgili bir şey yok bu konuda emsal,görüş, mahkeme kararı olan var mi ki ?

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