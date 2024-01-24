3. derece Zabıta komiseri kadrosuna atandım fakat maaş derecem 4/1 i yeşil pasaport için başvurduğumda personel müdürü yeşil pasaport talep formunu veremem diyor maaş derecesinin de 3 e düşmesi gerektiğini söyledi. fakat başka kurumlar yada belediyeler 1-2-3 dereceye düşen memura pasaport talep formu veriyor pasaport yönetmeliği dede maaş derecesi ile ilgili bir şey yok bu konuda emsal,görüş, mahkeme kararı olan var mi ki ?

3. derece Zabıta komiseri kadrosuna atandım fakat maaş derecem 4/1 i yeşil pasaport için başvurduğumda personel müdürü yeşil pasaport talep formunu veremem diyor maaş derecesinin de 3 e düşmesi gerektiğini söyledi. fakat başka kurumlar yada belediyeler 1-2-3 dereceye düşen memura pasaport talep formu veriyor pasaport yönetmeliği dede maaş derecesi ile ilgili bir şey yok bu konuda emsal,görüş, mahkeme kararı olan var mi ki ?