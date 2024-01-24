Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ocak 2024 12:22
3+1 EŞ DURUMU

Merhaba 3+1 sağlık teknikeriyim bir yılımı doldurdum. Eşim 4/D kadrolu işçi bu durumda olup eş durumu tayini yapan var mı?


onur_gorkem
Şube Müdürü
24 Ocak 2024 13:19

Olmaz


serhat1124
24 Ocak 2024 13:24

Emsali var hocam kadrolu olarak kabul ediliyorlar.

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