Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 12:27
Vakıfbank sky limit yükselir mi?

merhabalar geçen sene Vakıfbank yılbaşında Sky limitleri yükseltmiştİ. acaba bu sene de yükseltilecek mi bilgisi olan var mı ?


Isimsizkahraman
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:03

Banka ile iletişime geçildiğinde güncelleme yapıyorlar


spartalı77
24 Ocak 2024 16:13
şuan limitler ne kadar devrem bilgin var mı
Isimsizkahraman, 3 saat önce

Banka ile iletişime geçildiğinde güncelleme yapıyorlar

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıTaltif duyumu27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMaaş farkını yatıran illerPolis emeklileri hakkını istiyorEgm Fetö idari soruşturma2024 yılı genel atama hakkında2024 Şubat ayı mazaret atamasıYaş haddinden emeklilik

Sözlük

bugün ne pişirsem 1 uzun saç 5 ğ harfi yerine y harfi kullanan insan 2 güne bir söz bırak 5 porto 13 endonezya 1 skimpflasyon 3 geri dönen sevgili 3 enflasyon 1 prometheus 1

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya gerilediTÜİK'ten 'algılanan enflasyon' ilgili iddialara açıklamaSudanlı üniversite öğrencisini öldüren işletme sahibi tutuklandıAnkara'da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi36 gündür aranan kuryenin toprağa gömülü cesedi bulundu

Editörün Seçimi

Büyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?