Vakıfbank Sky limit.

merhabalar geçen sene Vakıfbank yılbaşında Sky limitleri yükseltmiştİ. acaba bu sene de yükseltilecek mi bilgisi olan var mı ?

merhabalar geçen sene Vakıfbank yılbaşında Sky limitleri yükseltmiştİ. acaba bu sene de yükseltilecek mi bilgisi olan var mı ?