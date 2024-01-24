Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ocak 2024 12:27
Vakıfbank Sky limit.
merhabalar geçen sene Vakıfbank yılbaşında Sky limitleri yükseltmiştİ. acaba bu sene de yükseltilecek mi bilgisi olan var mı ?

Isimsizkahraman
Aday Memur
24 Ocak 2024 14:03

Banka ile iletişime geçildiğinde güncelleme yapıyorlar

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