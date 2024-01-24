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Editörler : F16 Gökçen


24 Ocak 2024 12:30
Engelli Milli Sporcu Bekir Ulu, MHP'den Melikgazi Belediye Meclis Üyeliği İçin Aday Adayı Oldu"

Melikgazi ilçesinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere yönelik siyasi arenada hareketlilik devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı olarak yola çıkan 26 yaşındaki engelli sporcu Bekir Ulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, siyasete olan ilgisini ve MHP üyeliğiyle gurur duyduğunu belirtti.

Ulu, "Uzun zamandır düşündüğüm siyaset hayatına yıllarca üyesi olmaktan onur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden Melikgazi Belediyesi Meclis üyeliği için aday adaylık başvurusunu yaptım. Eğer partimizin yetkili organları tarafından uygun görülür ve halkımız da bizi desteklerse, Allah'ın izniyle yolumuz hakikat yolu, yolumuz hizmet yolu deyip Melikgazi?ye hizmeti onur bilerek çalışacağım" şeklinde konuştu.

Bekir Ulu, aslen Nevşehirli olup, 12 yaşında görme yetisini yüzde 30 kaybettikten sonra Kayseri'de Emel Tarman Görme Engelliler İlkokulu'nda eğitim aldığını ifade etti. Lise hayatının ardından sporla tanışan Ulu, uzun yıllar sporla uğraştıktan sonra milli sporcu olarak Kayseri'de faaliyet gösteren bir spor kulübüne transfer oldu. Görme engelliler için çeşitli spor kulübü ve derneklerde yöneticilik görevlerinde bulunan Ulu, Kayseri'deki görme engelli bireylere hizmet etmek amacıyla çeşitli görevlerde bulundu.

Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Bekir Ulu, görme engelli bireylerin hakları ve yaşam kalitesi için mücadele ederek, siyasi kariyerine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

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